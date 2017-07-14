Насильник Шурыгиной в своём первом интервью рассказал, что не будет на неё злиться

10 января утром Сергей Семёнов покинул стены колонии досрочно. Он впервые дал интервью журналистам и пояснил, что не злится на Диану Шурыгину.

После выхода из тюрьмы Сергей Семёнов, которого обвинили в изнасиловании Шурыгиной, первым делом встретился с сестрой и мамой. Спустя некоторое время он дал своё первое интервью журналистам. Сотрудники «Версия Инфо» выяснили, что Семёнов не злится на Шурыгину и её семью только из-за того, что прошло достаточно много времени. Кроме того, он просит родителей следить за сестрой Дианы, которая скоро, по его мнению, может пойти по стопам «жертвы изнасилования». После эфира «Пусть говорят» от 31 января 2017 года Шурыгина стала знаменитой, а Андрея Малахова назвали «хайпожёром».

VladTime акцентировал внимание на том, что Семёнов после выхода из тюрьмы будет обходить стороной Шурыгину и её семью и нигде не хотел бы пересекаться с ними. Но по данным некоторых СМИ, поклонники просят Малахова сделать шоу с участием Семёнова и Шурыгиной.