Звезда «Игры престолов» рассказала секреты восьмого сезона сериала

Популярная британская актриса Эмилия Кларк случайно рассказала американским СМИ о финальном сезоне сериала «Игра престолов». Об этом передают журналисты информационного агентства Vladtime.

Стали известны некоторые подробности, которые произойдут с главными героями сериала «Игры престолов». Актриса Эмилия Кларк в интервью сообщила, что между Дейенерис и Джоном Сноу произойдет сильный конфликт и даже не причине кровного родства, а потому, что Король Севера будет также претендовать на Железный трон. Напомним, что сын сестры Нэда Старка на самом деле является племянником Дейенерис.

Также актриса намекнула, что из-за этого произойдет конфликт между парой и трагическое расставание. Больше Кларк разглашать информацию не стала, но утверждает, что восьмой сезон будет очень неожиданным.