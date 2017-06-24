Павел Воля удивил в Сети фанатов пышной шевелюрой. Многочисленные пользователи поверили в новый образ артиста.

Сегодня на страницах социальной сети Instagram Павел Воля вновь предстал перед своими подписчиками с прежнем виде – с волосами на голове. Однако накануне он показал снимок, на котором позирует с абсолютно лысой головой.

Многие пользователи сразу раскусили его коварный замысел и заподозрили использование париков или иных примочек гримеров. Сам Воля подтвердил, что не смог срезать свои волосы «под ноль», поэтому решил немного пошутить в Сети над своими фанатами в новогодние праздники.

Российский комик сообщил, что намерен появиться на сцене через несколько недель, а пока просто передает привет тем, кто продолжает отдыхать и кланяется тому, кто уже вышел на работу.

Снимок с лысой головой всего за сутки набрал более ста тысяч отметок «мне нравится».