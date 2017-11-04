Сиделки обвиняют 95-летнего Стэна Ли в сексуальных домогательствах

Сиделки Стэна Ли, 95-летнего создателя компании Marvel, обвиняют его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет издание Daily Mail.

Американское СМИ сообщает, что несколько молодых сотрудниц, ухаживающих за знаменитостью, подали на него жалобы. Они утверждают, что Стэн Ли принуждал их к оральному сексу, касался их тел и неоднократно появлялся в неглиже. В связи с обращениями, предприятие, предоставляющее услуги ухода за стариками, отказалось сотрудничать со Стэном Ли.

Комиксист через своих юридических защитников заявил, что женщины распространяют клевету. Юристы предполагают, что подобные жалобы могут иметь за собой мотив последующего вымогательства. Они рассказали, что в настоящее время официальных исков или обращений в полицию не было.