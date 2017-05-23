Бузова унизила жену Тарасова

Ольга Бузова на свадьбу своего бывшего супруга отреагировала своеобразно. На ее страничке появилась фотография, где она читает роман русского классика Достоевского "Идиот". Бузова отметила, что это один из ее любимых романов, где повествуют о "несчастном купце Парфене и содержанке Настасье".

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой решил заново связать себя узами брака. Теперь его избранницей стала модель Анастасия Костенко, до этого молодые год встречались. Костенко на своей страничке в соцсети выложила фотографию из ЗАГСа, где запечатлена вся многочисленная семья молодых. Некоторые фанаты звезды "Дом-2" считают, что причина свадьбы Тарасова и Костенко кроется в беременности Насти, хотя доказательств правдивости информации нет.