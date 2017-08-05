Олег Газманов представил отрывок новой песни, которой от него не ожидали

«Есаул» российской эстрады Олег Газманов представил на суд поклонникам студийный отрывок песни со своего нового альбома, который выйдет в 2018 году.





Песню Олег Газманов вставил в личное видео с горнолыжного курорта. В ней он повествует о том, что слепо верить людям нельзя, ведь даже самые родные могут предать и не станут испытывать муки совести. Журналисты «Версия Инфо» рассказывают, что поклонникам понравился трек. Грустный текст разбавляет бодрая музыка, что вселяет верить в завтра.



Напомним, что клип на песню «На закате плачет мачо», который вышел в сентябре прошлого года, вызвал массу критики со стороны слушателей. Они обвинили Олега Газманова в неудачной пародии на современность и «искусство прямо из 90-х». «Зачем лезть на ютуб, позориться? У вас же есть телевизор, вот и сидите там», «Лайки накрутил», - писали тогда пользователи Сети.