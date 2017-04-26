Диана Шурыгина ждёт, когда сядет за руль своего автомобиля

Жертва громких изнасилований Диана Шурыгина делится с поклонниками своими желаниями на 2018 год, одним из которых стало получение водительских прав.





Шурыгина опубликовала фотографию за рулём, подписав её так: «В 2018 году я хочу получить водительские права». Также скандально известная девушка проанализировала, что как только в её руках окажутся заветные права, машина должна появиться в ближайшем будущем. О том, посещает ли она обучающие курсы и кто подарит ей автомобиль, девушка не написала, сообщают журналисты «Версии Инфо».



Напомним, что ранее СМИ писали о проблемах с водительскими документами отца Шурыгиной. Ещё до скандала с изнасилованиями на телевидении у него забрали права за езду в нетрезвом виде.