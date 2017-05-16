Третья попытка: Экс-муж Бузовой Тарасов женился на Костенко

9 января игрок ФК «Локомотив», экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов женился на своей возлюбленной Анастасии Костенко, которая в 2014 году стала второй вице-мисс России. Информацией о своей третье свадьбе Тарасов поделился в своем Instagram-аккаунте.

Вечером 9 января в Instagram-аккаунте Дмитрия Тарасова появился снимок, на котором он и его избранница, облаченные в свадебные наряды, позируют вместе с родственниками. Футболист демонстрирует кольцо на пальце и в комментариях указал, что пользователи могут писать все, что им вздумается.

По словам Тарасова, он и Костенко счастливы и им «все равно». Внимание пользователей привлек не только сам факт свадьбы Тарасова и Костенко, а и жест футболиста. Полузащитник «Локомотива» демонстрирует безымянный палец в такой манере, отметили в Сети, будто показывает всем средний палец и заявляет о своем отношении к обществу.

Многие насмехаются над браком футболиста и модели, желают Костенко терпения, а Тарасова упрекают в непостоянности. Ему напоминают о том, что два предыдущих брака он также комментировал словами о счастье, но оба они были разорваны со скандалом. Не обошлось и без поклонников Бузовой. Фанаты певицы пишут оскорбления в адрес пары и желают им быть несчастливыми.