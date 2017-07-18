Сестра Ким Кардашьян заявила, что не стыдиться прыщей

Кэндалл Дженнер заявила, что не стыдится своей угревой сыпи и акне. Сестра теледивы Ким Кардашьян призвала своих поклонниц следовать ее примеру.

Во время церемонии «Золотой глобус» сестра знаменитой светской львицы Ким Кардашьян, модель Кэндалл Дженнер появилась перед объективами фотокамер в красивом черном платье. Единственное, что несколько портило общее впечатление о красавице – это ее проблемная кожа. Несмотря на старания гримеров, следы от прыщей и акне все-таки остаются заметны.

Поддавшись нещадной критике в социальных сетях, Кэндал Дженнер опубликовала на своей странице в Twitter пост, в котором заявила, что не стыдится прыщей. Модель призвала всех своих подписчиц, которые переживают подобные проблемы, не обращать внимания на издевки и следовать ее примеру.