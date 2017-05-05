Ольга Бузова удивила фанатов ассортиментом и качеством одежды своего бутика

Певица и дизайнер Ольга Бузова удивила своих поклонником тем, что можно купить в её бутике, а также качеством продаваемой продукции.





Девушка иногда публикует на своей основной странице одежду, которую предлагает приобрести в её магазине Olga Buzova Design. На последней фотографии, которая появилась в Instagram певицы, она позирует в простом голубом платье до колен с длинным рукавом. Поклонники были удивлены тем, что в звёздном магазине можно отыскать вещи, не обшитые пайетками и блёстками. Ведь именно такие появляются на онлайн-витрине. Многим даже понравился цвет и то, как платье «сидит» на фигуре Ольги.



Также артистке предложили расширить ассортимент до одежды для беременных и женщин больших размеров. Почти сразу появились те, кто готов носить платья от Ольги Бузовой. Однако более опытные покупатели поспешили их предупредить. Как стал известно журналистам «Версия Инфо», владельцы одежды из бутика сестёр Бузовых не довольны качеством вещей. «Заказывала пару раз в твоём бутике вещички. Ничего стремнее в жизни не видела», - жалуется одна из подписчиц. Ольга в свою очередь на замечания не ответила.