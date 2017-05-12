20-летняя порнозвезда Оливия Нова скончалась в Лас-Вегасе

Известная в узких кругах любителей «клубнички» порнозвезда Оливия Нова скончалась в возрасте 20-ти лет. Ее труп обнаружили в Лас-Вегасе.

Сегодня местное американское издание шокировало всех новостью: пышущая молодостью и красотой девушка найдена мертвой в Лас-Вегасе. В свои 20 лет Оливия Нова уже успела заработать себе определенную славу в порно-индустрии, несмотря на то, что работала на этом поприще меньше года.

На данный момент причины смерти Оливии Новы не установлены. Известно, что представители правоохранительных органов проверяют все обстоятельства ее кончины.

Оливия Нова начала работать порно-актрисой в марте 2017 года. 20-летняя девушка сотрудничала с таким изданиями, как как Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations и Digital Sin.