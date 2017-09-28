Николай Караченцов в коме увидел рай и решил бороться с раком

Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что ее муж, тяжелобольной раком, однажды проснулся ночью и заявил, что ему страшно думать о будущем. Поргина напомнила Караченцову, как тот в коме увидел рай, актер задумался над словами жены и решил продолжить борьбу.

Людмила Поргина активно борется за здоровье своего супруга Николая Караченцова и всячески старается поддержать актера. Она не дает ему сидеть на месте и думать о плохом. Так, Николай Караченцов после химии в Москве отправился в Петербург. После еще одной химии Поргина решила отвезти мужа в Турцию.

Как призналась Поргина, ее супруг испытывал страх и сильно переживал о своей болезни. Однажды, он проснулся посреди ночи и заявил, что боится думать о будущем. На что супруга напомнила Караченцову его видения, которые посетили актера, когда тот был в коме. Караченцов видел рай и там ему было хорошо.

Поргина уверила Караченцова, что ему стоит бороться и что в дальнейшем, даже после смерти, его ждет лишь положительное. Актер согласился с женой и после ночного разговора он решил, что продолжит бороться с болезнями и попытается выздороветь.