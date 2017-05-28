Скончался основатель британской рок-группы The Moody Blues

Основатель легендарной рок-группы The Moody Blues Рэй Томас скончался от рака простаты. Музыканту было 76 лет.

Рэй Томас, основатель и участник известной по всему миру британской рок-группы The Moody Blues, скончался в возрасте 76-ти лет в своем доме на юге Англии.

Несмотря на сокрытие официальной причины смерти музыканта, предполагается, что Рэй Томас мог умереть от тяжелой болезни, онкологии простаты, выявленной еще в 2014 году.

Стоит отметить, рок-группа The Moody Blues была основана Рэем Томасом в 1960-х годах. В 1964 они начали свою концертную деятельность, и за все это время коллектив успел выпустить 15 альбомов. В 2002 году Рэй Томас покинул The Moody Blues по состоянию здоровья.