Марина Африкантова рассказала о проблемах в сексе с Романом Капаклы. Участница «Дома-2» приоткрыла для своих поклонников интимную жизнь.

Участники скандального российского телевизионного проекта редко скрывают подробности своей жизни. Марина Африкантова также решилась рассказать о сексе со своим возлюбленным Романом Капаклы.

Африкантова сообщила, что у пары есть небольшие проблемы с играми в постели, однако они полностью решаемы и не являются препятствием для дальнейших отношений. Она заявила, что иногда ходит отовариваться в секс-шопы, чтобы разнообразить сексуальные игры, но не всегда знает, как к тому или иному предпочтению отнесется ее 19-летний любовник. Участница реалити-шоу сказала, что прежние игры ей немного надоели.

Ранее Марина Африкантова рассказала, кто смог впервые довести ее до оргазма. Также пользователи Сети узнали из ее уст, что она счастлива отношениям с Капаклы.