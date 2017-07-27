Канье Уэст воплотил в жизнь последнее желание умирающей девочки

Популярный рэп-исполнитель Канье Уэст воплотил в жизнь последнее желание умирающей поклонницы, установив с ней связь при помощи FaceTime. О данном случае с общественностью поделилась другая фанатка музыканта, опубликовав пост в Twitter.

Со слов автора поста, в ее городе жила девочка, которая была влюблена в творческую деятельность Канье Уэста. Однако у нее обнаружили рак, вследствие чего жить ей оставалось совсем немного. Родные больной девочки обратились к музыканту с просьбой воплотить в жизнь последнее желание девочки, на что он не мог ответить отказом. Уэст при помощи Face Time пообщался с ней, исполнив при этом ее любимую песню «I love Kanye». Супруга, Уэста Ким Кардашьян подтвердила данную информацию, добавив при этом, что они с мужем молятся за семью скончавшейся от рака девочки. Об этом добром поступке рэпера никто бы и не смог узнать, если бы автор поста не посчитала нужным рассказать о нем миру.