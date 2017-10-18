Михаила Кокшенова выписали из больницы после инсульта

Популярный актер России и всего Советского Союза Михаил Кокшенов снова находится дома. С инсультом его положили в больницу 17 октября 2017 года, а сегодня выписали. Сведения сообщила дочь артиста Алевтина Вокрош.

Стало известно об улучшении состояния здоровья известного российского киноактера Михаила Кокшенова. Почти три месяца назад его экстренно положили в больницу имени Пирогова в столице, где он находился под наблюдением в палате интенсивной терапии, а позже перевели в Центральную клиническую больницу. Сегодня же источники пишут, что артист вновь находится дома. Его дочь подтвердила слухи.

На сегодняшний день Кокшенову уже 81 год. Его биография полна фактами о съемках в различных фильмах и сериалах, однако он был занят не только этим. Например, на его счету есть книга. Она называется «Апельсинчики, витаминчики…». Также он снимался в рекламе фирмы по ремонту бытовой техники. Всю свою жизнь он прожил в Москве, однако довольно часто находил время, чтобы путешествовать.