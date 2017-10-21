Платье Кэтрин Зета Джонс сопоставили с купальным халатом

Платье известной Голливудской звезды Кэтрин Зета Джонс на вручении премии «Золотой глобус» оказалось для поклонников слишком откровенным, до такой степени, что его сравнили с купальным халатом.

Кружевное черное платье актрисы не всем пришлось по душе. Многие отметили его чрезмерную открытость и схожесть с купальным халатом. Из-за этого фанаты Кэтрин высказались абсолютно неоднозначно. Кто-то отметил ее восхитительные ноги и открывшийся бюст в глубоком декольте, остальные в наряде нашли родственность с нижнем бельем, но никак не на торжественный выход или официальное мероприятие, на какое Кэтрин и приехала. Также пользователи отметили, что подобранный образ явно не соответствует возрасту Джонс. На фотографии в Instagram четко видно всю прозрачность и открытость платья, а также элементы, дополняющие образ звезды. Так она решила, что останется с распущенными волосами, а макияжем подчеркнет глаза.