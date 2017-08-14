Шнуров ради эксперимента бросил курить

Сергей Шнуров в своем аккаунте Instagram рассказал подписчикам, что бросил курить. По его словам, это всего лишь эксперимент, пока он находится на Бали. Подписчики музыканта удивились его решению, так как знают его как страстного курильщика, который не считает это проблемой.

Сергей Шнуров является известным рок-музыкантом, киноактером и телеведущим. Его творчество, как и он сам, непредсказуемое и эпатажное. Накануне он вновь заверил своих подписчиков, что никогда не остановится и будет дальше их удивлять. Все знают, как Шнуров привязан к курению. Наверное, никто и предположить не мог, что он сможет побороть в себе пагубную привычку. Впрочем, даже сам музыкант признается, что это ненадолго.

Об этом Сергей Шнуров поведал в своем профиле фотосервиса. Он в шутку написал, что на Бали у него слишком много удовольствия, и он не хочет ими перенасытиться. Поэтому уже два дня он провел без сигарет. Он пишет, что в целом чувствует себя нормально.