Алла Пугачева приятно удивила поклонников Рождественскими снимками

Пользователи Сети активно обсуждают снимки с Аллой Пугачевой, которые на своей странице опубликовала певица и ведущая Ольга Орлова в своем Instagram. В комментариях отметили, что Примадонна сильно похудела и прекрасно выглядит.

Ольга Орлова в своем Instagram разместила снимок с рождественской вечеринки, которую посетила Алла Пугачева и Максим Галкин. Внимание пользователей привлек внешний вид Примадонны. На снимке певица Пугачева позирует в кругу друзей и рядом со своим супругом Галкиным.

Пользователи отметили, что Алла Пугачева похудела и хорошо выглядит. Также комментаторы заявили, что Примадонна хорошо одета и часто стала радовать пользователей своими модными образами. Сдержанный, но модный вельветовый кардиган и белые укороченные брюки подчеркнули стройность Пугачевой, а бежевый сапоги удачно завершили весь образ.

Также комментаторы указали, что Ольга Орлова удачно подобрала одежду и выглядит в таком образе нежной и красивой. Многие недовольны тем, что певица стала ведущей «Дом-2», так как опасаются, что телешоу со своими скандалами может «испортить» Орлову и сделать ее не такой положительной.