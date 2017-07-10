4 года тюрьмы за испачканный подгузник: Жену Аршавина заподозрили в неадекватности

Многие знаменитости и их супруги зачастую ведут себя неподобающе, отталкиваясь от статуса и рассчитывая на вседозволенность. Отличилась и жена известного футболиста Андрея Аршавина Алиса, которая подняла настоящий шум и спровоцировала сотрудников аэрокомпании высадить пассажирку с детьми. Женщине не помог даже статус супруги знаменитости, а также «звание» майора ФСБ.

Конфликт произошел во время отправки рейса по направлению из Москвы в Казахстан, куда Алиса планировала улететь с детьми. По версии жены футболиста, их младшая дочь сидела в своем кресле, но мать почувствовала неприятный запах и решила переодеть малышке подгузник. Однако стюардесса сделала замечание за такое поведение, позднее еще одно, приказала усадить ребенка на место и пристегнуть. Как уведомляет Алиса Аршавина, вследствие рейс был отложен, приехала полиция и ее высадили из самолета с многочисленным багажом и детьми.

У авиакомпании своя версия происходящего, и там настаивают, что женщина нарушила правила безопасности и могла подвергнуть опасности себя и малышку. Сотрудники, находящиеся на борту данного рейса рассказали, что Аршавина с дочерью стояла в проходе, перемещалась по салону и шумела, потому и была высажена. Однако звездная супруга считает, что покинула самолет потому, что проводнице не понравился резкий запах детской неожиданности.

По мнению Алисы Аршавиной, приказывающую пристегнуть ребенка стюардессу следует судить по всей строгости, и поводом для этого служит жестокое обращение с ребенком. Женщина уже пообещала написать заявление на бортпроводницу, а после этого сотруднице авиакомпании уже приходили угрожающие сообщения. В содержании СМС шла речь об уголовной ответственности за правонарушение и о сроке до 4 лет лишения свободы. Также проводница припомнила, что Алиса Аршавина постоянно называла себя сотрудником ФСБ, и об этом было также написано в сообщении, однако супруга спортсмена отрицает, что угрожала ей именно она.

В Сети произошел настоящий скандал по данному поводу, и обвинения Алисы были восприняты пользователями абсолютно с другой стороны. Женщину заподозрили в некоторых психических отклонениях и посоветовали пролечиться, ведь так вести себя недопустимо, особенно знаменитостям. Тем временем, супруга Аршавина настаивает на наказании стюардессы, хоть до пункта назначения она все-таки добралась по другим билетам. Как закончится этот скандал – пока не известно, но обе стороны продолжают настаивать на своей правоте.