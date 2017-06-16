Черно показала нижнее белье новой участицы "Дом-2" в Instagram

Саша Черно выставила в Instagram видео вокальных данных новой участницы "Дом-2" Екатерины Зиновьевой, но основной темой для обсуждений стал не ее голос, а нижнее белье Кати.

Екатерина Зиновьева пришла на проект относительно недавно, в конце ноября 2017 года, и благодаря видео Черно в Instagram, ее популярность стала расти. Своим видео Саша хотела поделиться талантами Зиновьевой, но девушкам удалось продемонстрировать не только фантастический голос участницы, но и ее нижнее белье. Большинство пользователей высказались не очень лицеприятными словами и выступили в пользу удаления видео, со своей стороны Черно или проигнорировала высказывания или попросту не находит в этом ничего зазорного, но бывшая пассия Оганесяна так и оставила все без изменений в Instagram.