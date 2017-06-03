Певица Темникова покаталась на собачьей упряжке в Сочи

Популярная исполнительница песен из России Елена Темникова побывала на Новый год в Сочи. Артистка покаталась на собачьей упряжке.

В социальных сетях появились фотографии, где выпускница «Фабрики звезд» Елена Темникова резвится с собаками. Известная артистка отправилась на новогодние праздники на юг страны в Кавказские горы рядом со всесезонным курортом Сочи.

На фото и видео из Instagram видно, как Темникова решила пообщаться в специальном питомнике с собаками породы хаски, расположенном в Роза Хуторе.

Певица около часа обнималась с животными, а затем ей организаторы активного отдыха принесли специальное оборудование, при помощи которого она могла проехаться в запряженных санях по заснеженным просторам зимнего курорта у подножия гор.

В комментариях под публикацией от Елены Темниковой развернулись целые дискуссии и правильности подобных действий знаменитости. Кто-то сообщил, что над животными часто издеваются, их бьют и используют в качестве транспорта для многочисленных туристов. Нашлись также и те, кто искренне позавидовал такому отдыху, однако выразили предположение, что стоимость этой услуги очень дорога для простых россиян.