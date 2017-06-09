На пальце Ирины Шейк поклонники заметили обручальное кольцо

Поклонники заподозрили, что модель Ирина Шейк обручилась с актером Брэдли Купером, с которым она воспитывает ребенка и живет долгое время. Поводом для слухов стал снимок Шейк в Instagram – на безымянном пальце Шейк виднеется кольцо.

В своем Instagram-аккаунте Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой она и ее бойфренд актер Брэдли Купер держат раковину с крабом. Помимо краба на фото внимание поклонников привлекло кольцо на безымянном пальце Ирины Шейк.

Как утверждают пользователи, кольцо очень похоже на обручальное. Многие уверенны, что Брэдли Купер наконец-то сделал модели предложение или пара уже успела расписаться. Купер и Шейк давно живут вместе и воспитывают совместного ребенка.

Пользователи с уверенностью заявили, что свадьба Купера и Шейк рано или поздно, но точно состоится. Многим кажется, что модель решила не афишировать события личной жизни и просто скрыла от подписчиков факт своей свадьбы.