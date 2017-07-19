Виктория Романец пригрозила выложить 95 фото с Праги в Instagram

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец пообещала своим поклонникам выставить 95 фото с новогодних каникул, проведенных с супругом, в Instagram. 2018 год Романец встретила в Праге.

После проведенных новогодних каникул в Чехии, Виктории Романец предстоит еще огромная работа по публикации сделанных в Праге снимков. 2018 год бывшая участница «Дома-2» встретила в компании своего супруга Антона Гусева.

95 снимков, в общей сложности, Романец пообещала выставить на своей странице в социальной сети Instagram.

Правда, не все подписчики с радостью восприняли эту новость, отмечая, что Виктория, должно быть, только то и делала, что фотографировалась. Однако Романец заявляет, что большинство фотографий сделаны во время увлекательных экскурсий.