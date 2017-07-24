Максакова не навещает перенесшего инсульт отца

Мария Максакова пока ни разу не навестила отца после инсульта, который тот перенес в Новый год. Такой информацией располагают некоторые СМИ.

77-летнего Петера Игенберса прихватил недуг, когда тот находился на подмосковной даче. Журналисты утверждают, что сейчас за больным ухаживает его домашний помощник Серафим. Он не может обслуживать себя самостоятельно из-за паралича, ставшего последствием болезни. Несмотря на тяжелое состояние близкого родственника оперная певица всё ещё не прибыла в Россию для помощи.

В социальных сетях Мария Максакова оставляет без ответа все вопросы по этому поводу. В то же время многие пользователи оправдывают её, ссылаясь на возможную занятость или неосведомлённость. Ведь исполнительница сама рассказывала, что прекрасно общается с отцом, в отличии от матери и старших детей.