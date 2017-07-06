Ольгу Бузову уличили в плагиате

Известная российская светская львица и исполнительница Ольга Бузова была уличена своими поклонниками в плагиате. Заимствованный стих телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Ольга Бузова продолжает возглавлять все новостные ленты, и на этот раз вокруг ее знаменитого имени разгорелся очередной скандал с плагиатом. Как оказалось, телеведущая не слишком переживает по поводу красивых и оригинальных подписей к своим фотографиям в социальных сетях, и даже не брезгует настоящим плагиатом.

Так, сегодня подписчики Бузовой в Instagram раскритиковали певицу за то, что она выставила снимок на странице и подписала его не своим стихотворением, а заимствованным.

Больше всего пользователей сети возмутил тот факт, что Ольга Бузова даже не потрудилась подписать автора, видимо, легкомысленно надеясь, что ей это сойдет с рук.