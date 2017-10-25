На шоу «Дом-2» Михаил Вырский отказался от отношений с Александрой Черно

На телепроекте «Дом-2» участник Михаил Вырский открыто заявил о своем нежелании строить отношения с Александрой Черно. Мужчина заявил, что Черно является хорошей подругой, но ее «фактурная личность» для отношений ему не подходит.

После активных действий Александры Черно, которая открыто демонстрировала желание начать строить отношения с Михаилом Вырским, мужчина решил поговорить с ней по-честному. Вырский признался девушке, что она для него является неплохой подругой, но для любви она ему не подходит.

По словам Вырского, Черно имеет «фактурность», которая его не привлекает. На такие меры и открытые слова об отказе строить отношения мужчина пошел после того, как девушка проявляла к нему симпатию и не скрывала своих намерений.

Как отметили зрители и поклонники шоу-телестройки, Михаил Вырский общался с Черно в довольно теплой форме и ранее нежелания строить с ней отношения не проявлял. Теперь, по видимому, мужчина с атлетичными формами решил серьезно заняться поисками второй половинки и расставил все акценты в отношениях с Александрой Черно.