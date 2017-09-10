Стала известна причина расставания Самбурской с мужем

Осенью прошлого года фанаты Настасьи Самбурской и Кирилла Дыцевича не могли нарадоваться красивой парой и поздравляли их с бракосочетанием. Однако спустя время на их личных страничках в соцсетях были удалены все совместные фотоснимки, это натолкнуло фанатов на мысль о расставании пары.

Совсем недавно стала известна причина разрыва между звездными супругами. Очень долго Настасья скрывала свои отношения с Кириллом и лишь в прошлом году осенью фанаты узнали об их бракосочетании. Предполагалось, что в январе этого года влюбленные отправятся в свадебное путешествие к океану.

Однако Самбурская поехала в путешествие не со своим супругом, а с лучшей подругой Натальей Рудовой. Как позже теледива призналась, что причиной их расставания стало интервью ее свекрови, матери Кирилла Нины Дыцевич.

Женщина, не спросив разрешения у Настасьи, поделилась с репортерами о личной жизни пары. Она только хвалила артистку и была искренне рада за детей, но Самбурская очень разозлилась на такой поступок.

Она в прямом смысле запрещала родителям кому-либо рассказывать об их семейной жизни с супругом. Вследствие бурного инцидента молодожены очень поругались, и Кирилл собрал все вещи и съехал от супруги.