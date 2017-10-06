"Нелюбовь" Звягинцева лишилась "Золотого глобуса"

Кинолента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева лишилась "Золотого глобуса". 75-я по счету церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 8 января.

Кинофильм русского режиссера номинировали в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Но награду вручили немецкой картине "На переделе" Фатиха Акина.

В этой номинации, кроме русской и немецкой работы, были представлены камбоджийская кинолента режиссера Анджелины Джоли "С начала они убили моего отца", чилийский фильм "Фантастическая женщина", а также кинофильм "Квадрат" от производителей из Швеции, Германии и Франции.

В сюжете фильма "Нелюбовь" Звягинцева рассказывается история супружеской пары в момент тяжелого развода. В 2014 на телеэкраны вышел фильм "Левиафан", который одержал "Золотой глобус" как лучший кинофильм на иностранном языке и приз в Каннах за лучший сценарий.