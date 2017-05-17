51-летняя Хэлли Берри посетила "Золотой глобус" практически обнаженной

51-летняя актриса Хэлли Берри посетила вручение премии "Золотой глобус" практически обнаженной. Об этом свидетельствуют фотографии с мероприятия.

Как видно, уже немолодая знаменитость нарядилась в ажурное черное платье работы Zuhair Murad, которое едва прикрывает тело. Кружевные вставки платья прикрывают интимные места, а интригующие просветы в ткани демонстрируют все остальные части тела. На ногах звезды красуются босоножки с очень тонкими ремешками.

Поклонники и гости церемонии поразились столь неожиданному внешнему виду. Несмотря на то, что наряд поместили в список самых неудачных в этом году, многие поклонники отметили молодость и красоту Хэлли Бэрри, которая стала особенно заметна именно в открытой демонстрации.