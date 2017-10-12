Невский сожалеет об упущенной возможности ударить Вайнштейна

Актер Александр Невский из России заявил, что сожалеет от упущенной возможности ударить Харви Вайнштейна. Его слова цитирует американское издание The Hollywood Reporter.

В октябре 2017 года известного голливудского продюсера обвинили в многократных случаях сексуальных домогательств по отношению к актрисам. Факты многолетних преступлений получили резонанс после публикации скандального журналистского расследования.

Вскоре Харви Вайнштейн получил отрицательную репутацию и множество критики среди звёзд шоу-бизнеса со всего мира. Александр Невский присоединился к глобальному осуждению. Он сообщил, что за 15 лет своей актерской карьеры неоднократно встречался со скандально известным продюсером. По словам актера, если бы он знал о действиях Харви Вайнштейна - то в своё время "врезал по его чертовой морде". Он также сообщил, что в поддержку жертв правонарушений намерен нарядиться в черное для церемонии "Золотой глобус".