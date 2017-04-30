В Клинцах "Бабушкин ковер" отжигал под хиты легендарного Шнура

7 января в ЦКД "Современник" провели концерт в честь рождественского праздника. Главными его участниками стали коллективы "Веселые девчата" и "Бабушкин ковер".

"Веселые девчата" порадовали зрителей народными хитами, а члены коллектива "Бабушкин ковер" зажгли жителей исполнением хитов в современной обработке. В их число вошли песни всеми известного Сергея Шнура.

Отмечается, что ранее он даром дал деньги на новую квартиру пенсионерке из Брянска, которая проживала в конюшне. После этого публика его стала обожать еще больше.