Настасья Самбурская устроила тёмную своей подписчице

Настасья Самбурская решила устроить «доску позора» своей подписчице, которая негативно отозвалась о её фото. Актриса опубликовала снимок подписчицы и предложила фанатам оценить её внешность, после чего девушке было адресовано множество замечаний.

«Пришло время доски позора... вот, оставила девушка коммент мне под последним фото», - так отреагировала Самбурская на неадекватный комментарий подписчицы. В ответ актриса просто опубликовала снимок недоброжелательницы и попросила фанатов оценивать её внешность. Сама же подписчица, которая стала жертвой «чёрного пиара», написала Самбурской фразу «чё за чмошница».

На последнем снимке актриса продемонстрировала длинные ноги и стройность своих ног, но далеко не всем это понравилось. Некоторые посчитали, что Самбурская просто решила «хайпануть», поэтому сделала «доску позора». Часть подписчиков воздержалась от комментариев внешности незнакомого им человека, считая поступок актрисы аморальным и недостойным публичной девушки.