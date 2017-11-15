СМИ: «Золотой глобус»-2018 ждет «блэкаут»

Вручение знаменитой премии в области киноискусства ждет «блэкаут». СМИ сообщили, что ряд актеров намерены выступить против сексуального насилия в специальной акции.

Голливудские звезды продолжают широко обсуждать разгоревшийся в прошлом году крупный скандал на сексуальной почве. Поводом для цепи событий в признаниях о насилии против воли стали обвинения в отношении американского продюсера Харви Вайнштейна.

Сообщается, что немалое количество селебрити примет участие в совместной акции, приуроченного к открытию премии «Золотой глобус». Известно, в протестной акции примут участие самые знаменитые актрисы и актеры. Они должны облачиться в одежду черного цвета и появится на торжественной церемонии в таком траурном виде. Всего в акции против сексуального насилия выступят около тридцати знаменитостей. В их числе оказались Эмма Стоун и Мерил Стрип.