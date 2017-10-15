"Зазвезделась": Ольгу Бузову раскритиковали за использование фильтра "блёски"

Ольга Бузова продемонстрировала свою новую коллекцию пиджаков. Но поклонники обратили внимание на постоянное использование фильтров с отблескиванием, что стало раздражать фанатов.

В комментариях к записи помимо отзывов о новой коллекции пиджаков можно заметить и комментарии с недовольством по поводу использования фильтра отблеска на одежде. Бузова так делает для того, чтобы выделить изящность нарядов, но поклонников это стало только раздражать. «Оля, сразу видно, что зазвезделась, хватит эту блёсточки лепить повсюду», - написал один из подписчиков.

В каждой рекламной записи с демонстрацией своей новой коллекции, Бузова использует такой фильтр. Никто из других звёзд так не делает в Instagram. Ранее Бузова уже рассказывала, что она просто не хочет быть, как все.