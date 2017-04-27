Во Франции умерла победительница «Евровидения» Франс Галль

Во Франции умерла победительница «Евровидения» певица Франс Галль. Артистке было 70 лет.

Сегодня стало известно о смерти популярной певицы 60-х годов прошлого века. Голос Франс Галль можно было услышать на песенном конкурсе «Евровидение» в 1965 году. Победительницей которого она впоследствии и стала. Тогда старлетка представляла Люксембург.

Французские издания пишут, что причиной скоропостижной смерти стало онкологическое заболевание. Недавно ее поместили в больницу, так как начали проявляться осложнения. Отмечается, что рак молочной железы врачи нашли у певицы еще в начале 90-х годов сразу после смерти супруга. После двух лет безуспешного лечения и борьбы Галль умерла в парижской клинике.

Известно, что Франс Галль начала профессиональную карьеру в раннем возрасте, когда ей едва исполнилось 16 лет.