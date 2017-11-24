Маше Малиновской захотелось «непременно сменить имидж» в 2018 году

Известная телезвезда Маша Малиновская удивила поклонников своим решением поменять внешность в 2018 году. Девушка серьёзно намерена перекраситься и уйти от прежнего образа блондинки.

В своем профиле в сети Маша Малиновская стала спрашивать у поклонников, с каким цветом волос её бы хотели видеть. При этом знаменитость призналась, что светлый цвет волос ей больше не подходит и с приходом нового года Малиновская изменит образ. В Instagram ведущая даже выложили фотоколлаж со своими фотографиями с разным цветом волос.

В комментариях подписчики стали писать, чтобы Малиновская не становилась снов брюнеткой, так как это её значительно старит. При этом многим все же нравится именно образ блондинки.