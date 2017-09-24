Голая модель из Самары поздравила пользователей с Рождеством

Голая модель из Самары Юлия Бездарь поздравила пользователей с Рождеством. Звезда Instagram продемонстрировала подписчикам свое тело без одежды.

Самарская знаменитость, ведущая собственный аккаунт в социальной сети, под псевдонимом Юлия Бездарь в христианский праздник стала позировать практически в оголенном виде перед зеркалом. Откровенный снимок оказался в руках у подписчиков, где девушка поздравляет всех с наступившим Рождеством.

Известно, что девушка достаточно давно избрала себе такой образ и следует ему, несмотря на то, что уже замужем. Однако это ей не мешает показывать пользователям Сети свои интимные места и снабжать снимки откровенными комментариями.

Поклонники считают, что такой стиль Бездарь имеет право на существование. Впрочем, как сочетается голое фото с православным праздником, поняли не многие. За это девушка получила ряд нелестных комментариев на своей странице в Instagram.