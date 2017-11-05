Дуэйн Джонсон стал поддержкой для незнакомки в разводе

Популярный американский актёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон публично признал, что помогает английской телеведущей справиться с эмоциями после развода.





Напомним, что Дуэйн Джонсон находится в длительных отношениях, и такое заявление могло испортить любовь. Но, видимо, в паре бойца большое доверие. Той самой незнакомкой, которой Джонсон подставил своё плечо, оказалась известная английская телеведущая Давина МакКолл. Долгое время она говорила, что «строчит сообщения ему ежедневно». Позднее и сам спортсмен признал, что переписка между ними была, и ему приятны хорошие слова в его сторону и он всегда готов поддержать любого, кто «страдает в одиночестве».



Кстати, именно спорт стал общим интересом звёзд. Давина после развода посвятила себя тренажёрному залу, на что положительно отреагировал Дуэйн Джонсон. Интересно, что из интервью звёзд похоже, что они никогда не встречались. МакКолл заявила: «Он очень хороший парень. Я очень сильно хочу с ним встретиться.»