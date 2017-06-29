Брэд Питт хотел заплатить $120 000 за просмотр «Игры престолов» с Эмилией Кларк

Американский актер и многодетный отец Брэд Питт во время благотворительного вечера хотел заплатить 120 тысяч долларов за то, что он посмотрит серию «Игры престолов» с Эмилией Кларк. Об этом сообщает vladtime.ru.

Стало известно, что Брэд Питт посетил благотворительный вечер, на котором присутствовали многие голливудские звезды. Актера заинтересовал только один лот и это просмотр легендарного сериала «Игры престолов» вместе с его главной героиней Эмилией Кларк. На аукционе Питт предложил 120 тысяч долларов. Однако судьба сложилась иначе и лот был продан другом у человеку за 160 тысяч долларов.

Напомним, молодая британская актриса Эмилия Кларк прославилась благодаря роли Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов» и Сары Коннор в фильме «Терминатор: Генезис».