Сын Рудковской и Плющенко отмечает свой пятилетний юбилей

В субботу, 6 января, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко отмечает свой первый юбилей. Итак, практически самому знаменитому ребенку России Александру исполнилось 5 лет.

Яна Рудковская на своей странице в социальной сети опубликовала трогательную фотографию с сыном и поздравила Сашу с днем рождения. Она отметили, что ее сын является молодцом, в своем возрасте он уже делает невероятные успехи, и вскоре он подрастет и его достижениям будет радоваться вся страна. Она отметила, что мама и папа очень любят своего ребенка и гордятся тем, что у них растет такой замечательный сын.

Евгений Плющенко также не остался в стороне и разместил на своей странице в соцсети совместную фотографию с сыном, сопроводив ее теплыми пожеланиями.

Поздравить пятилетнего Александра поспешил и его крестный - Дима Билан. Он отметил, что Гном Гномыч, под таким псевдонимом Сашу знают в социальной сети, уже довольно целеустремленный малыш и многого добился за свои пять лет. Также он отметил, что Саше всегда стоит добиваться невозможного, и если что, крестный всегда рядом.