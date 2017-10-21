Людмила Лядова развеяла слухи о ее борьбе с аферистами

Знаменитый композитор Людмила Лядова прокомментировала слухи о своих разборках с мошенниками. Внезапно она привлекла внимание прессы, которая сообщает об аферистах, желающих заполучить недвижимость композитора, оставив ее на улице.

Якобы близкие друзья Лядовой сообщили о том, что в последнее время совершенно незнакомые люди пытаются втереться в доверие 92-летней женщины, чтобы заполучить ее квартиру, а саму Лядову оставить на улице. Сама же Лядова не в курсе происходящего и отмечает, что с ее квартирой все в порядке, ей есть, где жить, и никто не гонит композитора на улицу. По ее словам, она отрицательно относится к данным скандалам, так как все это не является правдой. Женщина не понимает, кому нужно распускать подобные сплетни.

Единственное, на что может пожаловаться Лядова, так это на свое здоровье, которое не становится лучше. Также она отметила, что сейчас ее супруг Александр Федорович лечится в клинике от алкоголизма, с ним все в порядке, его никто не удерживает силой и у него есть своя квартира, уточнила Лядова.