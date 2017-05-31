Ирина Дубцова отметит Рождество в Таиланде

Российская певица Ирина Дубцова отметит Рождество на побережье океана. Зимние дни певица скоротает в Таиланде.

Ирина Дубцова обнародовала на своей странице в соцсети Instagram первую фотографию с места отдыха. "Начинаем отдыхать", - пишет певица. Поклонники российской исполнительницы пожелали своей любимице приятно провести время, призвав ее публиковать как можно больше изображений с тайского курорта. Восстанавливать силы Дубцова после новогодних выступлений решила на одном из островов Таиланда, который находится в Сиамском заливе Тихого океана.

Ранее певица рассказала, откуда берет творческое вдохновение для своих песен. Помогает ей в этом новая любовь. Создавая очередные композиции, Ирина вспоминает любовные чувства, она уверена, что это ощущение может произойти с людьми не один раз за жизнь, а для каждого имеется его настоящее счастье, предназначенное именно для этого человека.