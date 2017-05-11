Участница "Дом 2" Ольга Солнце рассказала, каким образом попала на проект

Сегодня кастинги давно нашумевшей программы "Дом-2" проходят совсем иначе по сравнению с тем, как они были организованы для первых участников. Ольга Солнце решила поделиться с фанатами шоу, что ей пришлось сделать, дабы попасть на проект.

Ольга Николаева, более известна поклонникам под псевдонимом "Солнце", оказалась одной из ярких участниц программы. Телезрители с огромным удовольствием следили за тем, как она строила личные отношения с Александром Нелидовым, а затем и с Маем Абрикосовым.

Со слов молодой девушки, она не имела ни малейшего представления о том куда она направляется. Как позже оказалось, она стала одной из 150 конкурсантов, которые участвовали в кастинге. В итоге из них отобрали всего лишь пятерых, среди них оказалась и Ольга, а спустя время девушка попала в 15 основных участников.

Уже непосредственно на съемках проекта, Николаева с первых недель добилась уважения и авторитета среди остальных участников. Немного позднее продюсеры ей признались в том, что неожидали от нее такого длительного участия в проекте.