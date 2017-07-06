Марина Африкантова из «Дома-2» счастлива с Романом Капаклы

Марина Африкантова из скандального телешоу «Дом-2» счастлива с Романом Капаклы. Отношения между молодыми людьми складываются успешно.

Участница телепрограммы по строительству любовных отношений Марина Африкантова поздравила в социальных сетях своих подписчиков с новогодними праздниками, а также поделилась эмоциями и рассказала об отношениях с возлюбленным Романом Капаклы.

Звезда телеэкрана поведала, что счастлива встрече с Романом в прошлом году. Она называет его ласково Макоша и с ним ей чувствуется комфортно, весело и легко. Африкантова рассказала, что есть с молодым человеком некоторые моменты недопонимания, но это абсолютно нормально, когда складываются большие романтические отношения. Участница «Дома-2» заявила, что построение отношений – это большой, но вместе с тем приятный труд.

Марина Африкантова выразила надежду, что в новом году она сможет открыть вместе с любимым человеком успешный бизнес, который принес бы им много денег.