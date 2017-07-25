Клип T-Fest "Улети" просмотрели уже 50 миллионов человек

Gazgolder под руководством рэпера Басты из Ростова пополнился ещё одним клипом с количеством просмотров, превышающим отметку в 50 миллионов. T-Fest с песней «Улети» за 5 месяцев после премьеры достиг этого значения.

Молодой рэпер стал известным благодаря треку «Ламбада», который тоже входит в пятёрку самых просматриваемых у бренда Gazgolder. T-Fest с клипом «Улети» уже собрал более 50 миллионов просмотров. Стоит отметить, что ролик значительно отличается от всех предыдущих в исполнении эпатажного рэпера.

Количество отметок «мне нравится» у «Улети» достигло отметки в 440 тысяч, хотя и «дизлайков» немало – 27 тысяч. Слушатели считают, что это один из самых запоминающихся треков рэпера, который следует слушать в клубах.