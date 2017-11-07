Юлианна Кобцева порадовала фанатов пикантным видео

Бывшая участница телепроекта ТНТ «ТАНЦЫ!» Юлианна Кобцева взбудоражила глобальную сеть шокирующим видео.

Видеоролик получил название «Лучший подарок на Новый Год-2018. Муж в шоке!», опубликованный девушкой в сети, правда поражает, как минимум мужчин.

Подчеркнем, что Кобцева оказалась самой яркой участницей последнего сезона «ТАНЦЕВ!», но ближе к финалу шоу Татьяна Денисова предпочла сделать выбор в пользу Джастина Уэйда Лайона. В результате чего Юлианна была вынуждена покинуть сцену проекта.

До смены места жительства девушка проживала в небольшом академгородке. В Новосибирске будущая звезда придавала немалое внимание своим занятиям хореографии. Закончив в Новосибирске педагогический университет, Юлианна перебралась жить в столицу, где ныне работает в школе танцев THE STAGE.