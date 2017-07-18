Поклонники заподозрили Лободу в романе с Воробьевым

Известная певица Светлана Лобода в очередной раз стала объектом сплетен. На этот раз ее заподозрили в романе с главным холостяком России Алексеем Воробьевым.

Совсем недавно Алексей Воробьев выставил на своей странице в социальной сети Instagram совместное фото с певицей Светланой Лободой. Обе знаменитости выглядят достаточно непринужденно и свободно позируют перед объективом камеры.

Воробьев поспешил поздравить своих поклонников в наступившим Новым годом, однако подписчики начали обсуждать, что Лобода, должно быть, стала возлюбленной главного холостяка. К тому же, на артистку обрушилась целая тонна грязи: некоторые пользователи Instagram отмечают, что Светлана Лобода «слишком стара» для Воробьева и ей стоит поискать себе другого жениха.

Однако большинство поклонников Алексея все-таки не видят в совместном селфи звезд какой-то скрытый смысл.