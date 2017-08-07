Известная телеведущая Ирена Понарошку встречала год Жёлтой Собаки с псом друзей, которые одолжили девушку животное, чтобы она не была в одиночестве, как сообщает VistaNews.

Дело в том, что обстоятельства не позволяли поехать к сыну и супругу, а больше никто не мог присоединиться к звезде в Новый год. Однако знакомые решили неким образом утешить Ирену Понарошку, оставив ей свою собаку, причём, как призналась телеведущая, это был первый раз, когда она ухаживала за таким питомцем.

Артистка даже позволила себе шутку, что кандидатом на получение собаки мог бы оказаться Алексей Панин, но раз животное отдали ей, то это судьба. Ирена Понарошку отметила, что неожиданные повороты в жизни – это бывает хорошо, и выразила пожелание, чтобы такие были у поклонников. Многие подписчики написали, что тоже встречали Новый год, будучи наедине с собой или с питомцами.