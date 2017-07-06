Костенко беременна от Дмитрия Тарасова

В Сети «всплыли» непроверенные сведения о беременности модели Анастасии Костенко от футболиста Дмитрия Тарасова. Пользователи социальных сетей уже вовсю поздравляют звездную пару.

Не успели Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в конце декабря принять решение о скорой женитьбе, как Сеть разорвала новая неожиданная новость о беременности модели. Несколько средств массовой информации только о том и твердят, что через девять месяцев у звездной пары стоит ожидать пополнение.

Поклонники Тарасова и Костенко с радостью подхватили эту потрясающую новость, осыпав их искренними пожеланиями благополучия и здоровья.

Однако ни модель, ни футболист самолично не подтверждали поступившую информацию, потому осталось только ожидать их комментария на этот счет.